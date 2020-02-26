日本厚生勞動省26日就郵輪鑽石公主號的疫情發佈消息，有14個新確診病例，使郵輪的感染總數達到705人。新增病例中，5名是乘客，9名是船員，然而，沒有咳嗽、發燒的無症狀感染者，多達12人。

另外，東京都確診感染新冠狀病毒的80多歲男性，於26日死亡。這使得日本國內的死亡病感染者增加到7人，包括4名郵輪旅客。

厚生勞動省指出，這名男性2月9日出現食欲不振，到13日發燒就醫後住院，16日呼吸狀態惡化，18日確診感染，26日死亡。他沒有出國紀錄。

(中時電子報)