鑽石公主號新確診14人 總計705人 日本第7例死亡 21:262020/02/26 中時電子報 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鑽石公主號再增加14起肺炎病例，其中12人無明顯症狀。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省26日就郵輪鑽石公主號的疫情發佈消息，有14個新確診病例，使郵輪的感染總數達到705人。新增病例中，5名是乘客，9名是船員，然而，沒有咳嗽、發燒的無症狀感染者，多達12人。 另外，東京都確診感染新冠狀病毒的80多歲男性，於26日死亡。這使得日本國內的死亡病感染者增加到7人，包括4名郵輪旅客。 厚生勞動省指出，這名男性2月9日出現食欲不振，到13日發燒就醫後住院，16日呼吸狀態惡化，18日確診感染，26日死亡。他沒有出國紀錄。 文章來源：快訊：“鑽石公主”號新確診14人感染新冠病毒 (中時電子報) #新冠肺炎 #郵輪 #死亡 #鑽石公主號 也許您會感興趣 推薦閱讀 採訪線上－郵輪大型化面臨檢視 04:102020/02/24 產業特刊 北市防疫計程車26日上路 先備2輛 17:432020/02/24 生活 中華郵政金魚郵票 第2輯 26日發行 04:102020/02/25 產業特刊 北市防疫計程車 26日上路 04:102020/02/25 地方新聞 血友病少年與母二檢26日出爐 若都陰性送隔離 08:532020/02/25 社會 無人機管理機制將上路 民航局26日開說明會 19:002020/02/25 生活 韓國自26日起禁口罩出口 22:312020/02/25 國際 無人機專章3月上路 民航局26日溝通 22:092020/02/25 生活 恆生指數收報26,696點 下跌0.73％ 17:302020/02/26 財經 三晃26日處分大甲廠土地、廠房及設備案 預估處分利益3億元 19:552020/02/26 財經 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 科學家發現不吸氧氣的動物 - 國際 譚德塞：新冠肺炎新增案例 各國首度超過大陸 - 國際 病源曝光？韓新天地教會 去年12月曾於武漢聚會 - 國際 如臨大敵！疫情在美恐擴散 舊金山進入緊急狀態 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。