新冠肺炎疫情蔓延，日、韓疫情都比台灣更嚴峻，對此，旅日女星歐陽靖透露，或許是因為韓國疫情失控中，重視疫情的日本人增加不少，但她身邊的友人看到她戴口罩卻還笑她神經質，這讓她只能無奈反問，「安倍說什麼你們就相信喔」？

韓國因為從教會中發現超級傳播者，讓政府不得不繃緊神經，卯起來徹查教友，目前有一半的病患都與新天地教有關。歐陽靖在臉書上表示，或許因為韓國疫情失控，有越來越多日本人開始重視疫情，但她的朋友卻還是不在意，甚至戴口罩還被他們笑神經質，歐陽靖也只能反問對方，「安倍說什麼你們就相信什麼喔？你們確定日本政府真有像韓國那樣積極檢驗」？

歐陽靖也提到，安倍內閣昨日開了一個防疫會議，結果防疫SOP還是沒出來，大致結果就是，如果有其它狀況就再繼續『開會討論』。她補充，奧運能否舉辦的主導權在奧委會並不在日本，即使政府試圖用消極檢疫來降低確診數字，最終還是會被大局勢所影響。

至於是否能到日本玩，歐陽靖則建議，至少要觀察一個月，因為日本現在可以受檢疫的標準依然很嚴格，即使你跟確診病例有過接觸，只要你沒太大症狀，政府也不會主動要你驗。而日本人『不喜歡麻煩人』的民族性，所以搞不好會有隱匿症狀的情況，所以也不知道有多少隱性患者。

(中時電子報)