受新冠肺炎疫情及各地不同程度封城影響，大陸大眾運輸載客量大減，飛機票價更是跌得比客運車票還低。今天從上海飛往重慶的機票，最高才人民幣59元，最低更只要49元（新台幣約211元）。

《中央社》報導，26日從上海飛往哈爾濱的機票，最低也只要99元人民幣(合台幣434元)。上海至重慶直線距離約1410公里，空中飛行時間平均約需2小時30分；上海至哈爾濱直線距離則達1680公里，空中飛行時間平均約需2小時近40分。

陸媒《新京報》用「吐血價」3字形容上述票價（不含規費）。並指各大城市相繼推動復工，航空業便抓住一切機會「流血復工」，包括高層主管帶頭降薪甚至不支薪、員工無薪休假、推出「吐血價」機票等措施。

報導說，上述不到100元人民幣的機票，雖是由廉航春秋航空推出，但一線航空公司如東方航空及山東航空開出的上海至哈爾濱票價，也只要170元(合台幣745元)，是非疫情時期的1折左右。

除上海外，北京、廣州等大陸一線城市飛往哈爾濱、重慶、成都的經濟艙票價，也大多報出1至3折的超低價。

報導指出，受疫情影響，大陸航空雖然流血復工，但以24日當天上午10時30分的情況為例，大陸全境1萬3110個航班中仍取消了7809班，取消率將近60%。

報導說，大陸航空業者的自救措施除壓低票價，像是以機上餐點豐富聞名的四川航空，甚至推出團體營養餐業務，對外承包機關團體、企業等單位等集體配餐業務，以補貼收入。

(中時電子報)