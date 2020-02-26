防疫被學長點名閉嘴 柯神回：陳時中不是我學長。(影/中天新聞)

台北市長柯文哲近日言論引熱議，從大動作喊話、北市「超前部署」、再加上開酸「順時中」。今天柯文哲被媒體問到葉金川點名防疫應該少講話一事，再聽到「兩個學長都叫你閉嘴」的問題時，柯文哲忍不住回酸，「陳時中不是我學長」。

新冠肺炎疫情持續延燒，柯文哲先前發言惹議，包括爆料隔離所地點，接著又因為第24例確診案例是否公布其旅遊史、所在縣市等，稱主張公開資訊，被視為與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中隔空槓上。柯還因此語出「我們現在都要順時鐘（雙關語，指順著陳時中），不要逆時鐘」；之後，柯稱順時鐘一語，「是他有時候只是喜歡開玩笑。」對此，陳時中受訪回應：「那就當笑話吧。」

近日柯文哲也被葉金川點名，柯文哲今天被問及時「葉金川要你閉嘴，專心防疫」，柯今早主持南港區新新公園啟用時被媒體追問，他回應「好啦，好啦」。媒體追問柯文哲今天什麼都不講，是因為葉金川的話嗎？柯回說：「學長對我很好啊，有什麼問題？」

今天媒體再追問柯文哲，陳時中受訪說把柯的話「當笑話吧」、「兩個學長都叫你閉嘴」時，柯一聽到關鍵字後，立刻脫口回應：「陳時中不是我的學長。」

(中時電子報)