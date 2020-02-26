受到新冠肺炎疫情影響，民眾不喜歡出門用餐，造成全台飯店與餐飲業績蕭條，尤其是自助百匯餐廳，在民眾擔心共餐染病的恐懼心理下，業績普遍明顯下滑。因此，台中多家百匯自助餐聽紛紛改變供餐型態、或是推出平日優惠促銷案，期望吸引民眾重回飯店餐廳用餐。

例如台中林酒店森林百匯餐廳，3、4月將推出餐飲優惠，平日午、晚餐限定祭出「4人同行1人免費」。對於老饕們必吃的「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」，一樣無限量供應。

台中林酒店表示，「4人同行1人免費」，餐飲優惠，活動期間自3/2至4/30，限平日午、晚餐（週五晚餐及清明連假4/2～4/5除外），需提前一週訂位。

此外，全國大飯店表示，自即日起，3F「全壽CAFE」百匯自助餐廳早餐調整為「中式、西式、日式、蔬食個人套餐」供應，餐食由服務人員送到桌；午/晚餐調整為全面菜色現點現做，暫不提供自取式餐檯服務。

(工商 )