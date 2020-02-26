中國人民銀行（簡稱人行）26日召開視訊會議指出，目前新冠肺炎疫情防控正處於最吃勁的關鍵階段，支持配合統籌推進肺炎疫情防控與經濟社會發展是金融系統目前的頭等大事。

人行在前期已設立人民幣（下同）3,000億元疫情防控專項再貸款的基礎上，增加再貸款再貼現專用額度5,000億元，同時，下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點至2.5％。其中，支農、支小再貸款額度分別為1,000億元、3,000億元，再貼現額度1,000億元。2020年6月底前，對地方法人銀行新發放不高於LPR加50個基點的普惠型小微企業貸款，允許等額申請再貸款資金。

會議指出，再貸款再貼現資金要向重點領域、行業和地區傾斜，在現有支持領域基礎上，重點支持復工復產、脫貧攻堅、春耕備耕、禽畜養殖、外貿行業等資金需求，並擴大對受疫情影響較大的旅遊娛樂、住宿餐飲、交通運輸等行業，以及對防疫重點地區的支持力度。

(工商 )