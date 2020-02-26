抗疫商機發酵，遠傳旗下friDay購物內部數據資料顯示，自1月份起，站上健身器材的關鍵字搜尋較前兩個月相比暴增近80倍，順勢帶動銷量成長超過3成，營養保健品關鍵字搜尋也明顯增加近60倍，銷量表現則成長超過5成。

顯見民眾為了防疫無不卯足全力。新冠肺炎疫情仍在急速擴散中，人人聞疫色變，每天排隊搶買口罩、酒精或消毒抗菌液等，擔心自己及家人中鏢。預防病毒感染，除了避免前往出現病例的地區、人潮群聚擁擠的地方，以及加強個人衛生之外，積極提升身體免疫力亦相當重要，因此也有不少醫師、專家學者呼籲平日養成運動的習慣，以及評估個人身體狀況適量補充營養保健品，像是益生菌、維他命C等。

228連假即將到來，受到疫情影響，市場預期今年連假出遊的商機不似以往，也因為民眾減少戶外或室內群聚活動，friDay購物觀察1～2月內部數據資料，發現居家健身運動器材的各項數據表現皆有明顯成長的表現。

friDay站內關鍵字搜尋較前兩個月增加近80倍，也順勢帶動銷量成長超過3成，與2019年同期相比更成長近5成，其中尤以跑步機及健身車大型器材銷量最佳，且因疫情影響貨運關係，近期熱銷的商品品牌以歐美品牌佔最大宗。

營養保健品1～2月銷量較前兩個月成長5成，其中以大蒜精為銷量冠軍，其次則為維他命及蜂膠，且以2罐以上的商品組合最受消費者青睞。

(工商 )