國發會未來人口推估，最早的人口負成長反折點就在今年，而內政部今年1月人口統計顯示，出生人數為1萬2510人，死亡人數為1萬4673人，是否會出現人口負成長的反折點，值得全年觀察。

內政部公告去年前3月份全國人口數，呈現逐月遞減現象，曾被外界質疑人口已進入負成長，但內政部戶政司官員表示，依照國發會對未來人口推估，最快的反射點出現在2020年，若以3個月的統計斷定人口已負成長，會是過度「大膽」的說法。

而去年全年統計，全國總人口數為2360萬3121人，最後的數字也高於前3個月平均約2359萬人口數；且去年全年出生人數比起死亡人數還多出1471人。而依照內政部1月統計，人口數為2360萬4265人，比去年還增加1144人，顯示總人口數仍維持微幅增加。

對於今年1月人口統計就出現負數，出生人數1萬2510人，死亡人數1萬4673人，是否如國發會先前預測，會出現人口負成長的反折點，有待後續觀察。

(中時 )