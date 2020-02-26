新冠肺炎（COVID-19）全球疫情急速蔓延，許多國家確診數字呈現值限上升狀態，我國疫情雖稍有增長，但相較之下，病情控管相對樂觀，且處於穩定可控。有民眾就質疑我新冠肺炎確診數恐有做假之嫌，學他國做法，一旦疫情無法控制，就使出「蓋牌」。馬上激起熱烈討論，但一位超專業網友超中肯點出台灣的生態，直言「絕對不可能」！

有位網友在PTT上發文表示「外國人都不懷疑台灣數據？」直言台灣目前新冠肺炎確診數，相較於日韓兩國，實在是有夠低。可是我國日韓遊客這麼多，對照南韓旅遊疫情已被升為第三級警戒，對於他國來說，不會懷疑台灣政府根本在「蓋牌」嗎？

有位網友在PTT上發文表示「外國人都不懷疑台灣數據？」直言台灣目前新冠肺炎確診數，相較於日韓兩國，實在是有夠低。（摘自PTT八卦版）

這開始讓許多民眾內心產生問號，畢竟目前尚有未知感染源未找到，目前台灣的氣氛也是瀰漫著一股疫情已蔓延開的味道，或許真正疫情並非目前所說。不過一位網友霸氣點出「台灣絕對不可能蓋牌」的真相。他強調，不僅目前的「生態」不允許，何況台灣還有一項「法寶」讓民趨之若鶩，讓疫情絕無法在我國隱匿。

這位網友指出，會認為台灣有蓋牌的人一定不懂「台灣醫療環境和現實」。表示，這跟台灣人的習性大有關聯，「台灣只有一個問題，就是太多人稍微咳個兩下，就開始疑神疑鬼，然後上網去查，越查越覺得自己症狀很像。」尤其，台灣健保又被瘋狂濫用，民眾早已養成有小病就去看醫生的習慣，所以該網友相信，台灣人只要一驚覺自己真的有武漢肺炎症狀，「絕對1922就給他直接打下去」。

另外，在台灣要隱匿疫情談何容易？只要民眾真的有發燒等症狀跟有國外旅遊史，通報1922要不被檢驗更困難。若真的出現「不給驗」的情形，最愛八卦的台灣人絕對會找媒體爆料，誰不想搶到最新獨家？

在台灣要隱匿疫情談何容易？網友指出，民眾真的有發燒等症狀跟有國外旅遊史，通報1922要不被檢驗更困難。（圖／SHutterstock）

綜合網友舉例，他認為台灣人愛看醫生又貪生怕死，所以多數人防疫意識強烈；民眾對於大小事都愛到處爆料，媒體也恨不得趕快多一點確診病例可報。雖然這些都是大家都知道的事實，「但剛好，這都有助於防疫」。

看完這位神人血淋淋典出台灣生態，其他網友不禁佩服他講得實在太中肯！很難相信義情能夠隱匿的住了。「中肯，健保造就台灣人高防疫標準」、「健保看病不貴，怕死、愛聊八卦，真的有利防疫」、「中肯，台灣健保真是國寶，要珍惜！」、「膽小怕死和健保好用的確是防疫秒招」。

(中時電子報)