鍾瑶在台視、三立偶像劇《跟鯊魚接吻》演活高冷美豔的「鯊魚女」杜艾紗，雖是職場上為達目的不擇手段的女強人，卻因媽媽重男輕女讓她受盡不公平待遇，還莫名挨巴掌，也為了公司名聲而忍辱下跪向對手道歉，委屈至極時忍不住滴下「鯊魚的眼淚」。但現實中的鍾瑶表示，她從來不會因為受委屈而掉淚，「就算被羞辱了，我也一滴眼淚都不會掉」。

鍾瑶在《跟鯊魚接吻》忍辱，帶著花準備去跟耍陰招的對手道歉。（三立）

鍾瑶在《跟鯊魚接吻》忍辱，跟耍陰招的對手下跪道歉。（三立）

鍾瑶表示，可能是受家庭成長背景的影響，她一向把吃虧當成吃補，除非是不公不義或身體受委屈這種無法容忍的事，否則若只是受委屈、小誤會、被人罵，那她就不會讓它影響心情，「如果我不把它當一回事，我就不會是那個覺得受委屈的人」。她坦言自己的確是比較正向思考的人，「多花時間去計較自己委不委屈，其實就是在浪費彼此更多時間而已。而我的轉念通常只要一秒鐘」。

「可能因為我人生當中遇過太多事情，所以都覺得那只是小事一樁、不足掛齒，如果把氣人的事當成可愛的事，你會心一笑後，好像原本該生氣、難過的事就真的過去了」。不過她坦言失戀時也會傷心掉淚，但是不會給人看到，而且不會哭超過3天。個性堅毅卻溫暖又感性的她，雖然不曾因受委屈哭，卻很容易因為被感動而掉淚，「我只要看到一則溫情的廣告就會感動到掉淚」。

鍾瑶。（盧禕祺攝）

鍾瑶。（盧禕祺攝）

「杜艾紗」劇中必須與同行搏心機你爭我奪、搶客戶，曾當過多年模特兒的鍾瑶說，當時雖然很難有機會與同行正面對決，但也曾見識過職場上的明爭暗鬥，當年在法國巴黎發展時，她曾接到一個很不錯的髮品廣告，在某個場合遇到其他亞洲模特兒時分享自己的工作狀況，對方就故意酸說「這原本是我要拍的，要不是我臨時不能拍...」，讓她當下只能乾笑回「OK～」。後來成為演員後，演員之間很容易因為檔期等問題而進行角色替換，但大家也不會因此產生什麼心結，因為接戲本來就是靠緣分，常常很多原因造成你接不到想拍的戲，但大家都能互相理解。

鍾瑶。（盧禕祺攝）

鍾瑶。（盧禕祺攝）

(中時 )