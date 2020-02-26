曾獲5座大滿貫女單冠軍的俄羅斯網球美女莎拉波娃（Maria Sharapova），今天突然宣布以32歲之齡封拍退休，在最新出刊的《浮華世界》雜誌專訪中感性表示：「網球，請原諒我，我要說再見了！」結束自己打了28年之久的網球生涯。

「妳要如何離開這輩子你唯一知道的生活，如何離開這個妳從小女孩就開始訓練的球場，以及這項妳無比摯愛、讓妳落淚又帶來無比歡愉的運動？跟網球運動相伴28年，讓妳找到了家人，也讓妳與粉絲有了連結。」莎娃說。

莎娃是世界上收入與知名度最高的女網球員之一，憑藉著球技與天使般的臉孔，在2004年溫布頓女單決賽以17歲之齡擊敗小威廉絲（Serena Williams），開始擄獲全世界網球迷的心。

莎娃在2005年8月首度登上世界球后，並於2006至2014年間收下另外4座大滿貫女單金盃。外型加球技讓莎娃荷包滿滿，曾連續11年成為《富比世雜誌》排行榜的年度最高收入女運動員，2015年光是贊助收入就接近3000萬美元。

然而莎娃的完美女神形象也於2016年破滅，被驗出使用禁藥「米屈肼」（Meldonium），儘管宣稱是疏忽誤用，莎娃仍遭到兩年禁賽，經上訴後減為15個月。

2017年結束禁賽重返網壇，莎娃的形象與球技都已受到重創，該年法網她想爭取外卡參賽，卻被大會拒絕，直到年底美網才得以重登四大賽殿堂。肩傷等運動傷害也揮之不去，迫使莎娃去年2月開刀治療，修復右肩肌腱與旋轉肌關節唇的撕裂傷。

莎娃在手術後重返賽場，卻苦於俗稱「媽媽手」的狄奎凡氏症，雙臂甚至無法抓穩球拍。也迫使她忍痛宣布退休，以女單世界排名373位結束職業生涯。

莎娃也在個人IG上感性告別，「網球讓我看到了世界，也造就了我，見證了我的成長。無論如何，我也許選擇邁開人生的下一頁、挑戰下一個山峰，我還是會持續鞭策自己向上提升、繼續成長。」

(中時 )