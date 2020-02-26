新冠肺炎延燒，即將在三月舉辦的萬金石馬拉松，新北市政府決議停辦，新北市政府發言人蔣志薇表示，萬金石馬拉松是國際級賽事，每年都吸引上萬名國內外的選手參加，但考量新冠肺炎疫情還在持續中，新北市教育局體育處經過整體評估，防疫措施在技術上很難周全，為了保障國內外選手的安全，今年的萬金石馬拉松決定停辦，體育處會保留所有報名選手2021年參賽資格，不需再行繳費。

(中時 )