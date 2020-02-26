義大利今天出現第12起新冠肺炎死亡病例，確診病例來到374起。此外，科威特也表示，確診新增13例，累計病例達25起。

義大利民防局局長波瑞里（Angelo Borrelli）告訴記者，第12例死者是名69歲男子。目前感染2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）的死亡病例都是長者，大部分都有潛在的健康問題，

另外，中東方面，科威特衛生部今天在推特上表示，確診病例新增13起，累計達25起，新增病例和去過伊朗的人有關聯。

(中央社)