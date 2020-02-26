由台商投資經營的香港太古誠品書店內天仁茗茶出現一名員工家屬確診新冠肺炎，天仁茗茶向員工發出公開信稱，將暫時關閉店店舖及進行全店消毒，太古誠品亦於這兩天全店消毒。

據《東網》報導，香港太古誠品內天仁茗茶向員工發信稱，一名員工的家屬確診新冠肺炎，該員工最後於太古上班日為2月22日，天仁茗茶已暫時關閉太古誠品天仁茗茶。而該員工亦已進行檢驗測試，公司並稱這名員工只在太古上班。

誠品表示，為安全起見，太古城的天仁茗茶將停業至3月9日。

香港媒體有報導指出，該名員工確診新冠肺炎的家屬為「福慧精舍」佛堂群組的確診者。目前已有數宗確診個案涉及「福慧精舍」佛堂，香港今日新增的個案中，一名80歲男子確診，為第74宗個案的老公，均居住北角美輪大廈；第74宗個案的76歲女子每日早上亦會到佛堂。另外，一名49歲家庭主婦為疑似個案，曾於北角「福慧精舍」佛堂擔任義工，負責清潔工作。而早前公布的第65、70及第73宗個案病人均曾於1月及2月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂。

(中時電子報)