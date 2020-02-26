世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，今天在例行簡報會上表示，大陸境內新冠疫情趨緩，昨天境外各國的新冠肺炎新增案例，已經超過大陸。

譚德塞在簡報會開場白說，「昨天，大陸以外的（新冠肺炎）新增病例，首度超過大陸境內。在義大利、伊朗和南韓（新增案例）的急遽增長，令人深感憂心。」

他指出，巴林、伊拉克、科威特和阿曼的案例與伊朗有關，阿爾及利亞、奧地利、克羅埃西亞、德國、西班牙和瑞士的案例與義大利有關。「WHO與歐洲疾病管制預防中心組成的聯合團隊，在昨天抵達義大利羅馬，評估當地上路的公衛措施，並且提供技術支援。WHO本周末也將派團前往伊朗馳援。」

不過譚德塞強調，部分媒體和政治人物認為，必須宣告目前疫情為「大流行病（pandemic）」，他說，「我們不應該在缺乏仔細且清晰的事實分析下，就急切做此宣告，」「妄用大流行病一字，不會有任何有形的好處，反而放大不必要且不合理的恐懼及汙名，」譚德塞說，宣告更可能意味著無法遏制病毒，「但這並非事實。」

(中時 )