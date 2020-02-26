陸軍司令部大門前種植85棵將近數十年的榕樹，近日因矮化工程大量修剪，原路旁一排綠意盎然的路樹，成了一片狼藉；軍方解釋，因為枝葉茂盛遮擋路燈號誌，嚴重影響路況，才出此舉，雖軍方一片好意，但民眾直呼：「也砍太光了吧!」

軍方解釋，中正路上的路樹擁高大的樹幹，枝葉茂盛，卻鄰近道路，除遮擋路燈外，亦影響供電的穩定，甚至影響交通；富林里里長葉義風表示，往年颱風過境，道路上都會有大量落枝嚴重影響行車安全，所以4年前其實已經請求軍方整理，當時軍方就有修剪的工程，但這次的工程確實比4年前修剪的更多。

軍方請包商執行「矮化」工程，將樹木修剪至離地4公尺左右，並保留部分枝條、樹業維持植物基本生長機能，雖造成樹木短期內不甚美觀，但估計待一年後，過去的綠意盎然，仍會再次茂盛，民眾毋須擔心。

雖軍方修剪路樹是為了道路的安全，但桃園市議員林昭賢表示，一週前有民眾前來陳情，過去路樹已生長十幾年，長得相當茂盛，半遮蔽中正路上的停車位，現在因路樹砍得過多，遮蔽全無，令停車的車輛受高溫曝曬，民眾感到十分困擾。

(中時 )