美國處理中國進口貨物的最大港口洛杉磯港，因航運公司取消2月中到4月初40條主要來自中國大陸的航線，讓2月處理貨櫃量因新冠肺炎疫情而可能銳減25％。洛杉磯港務局局長塞洛卡（Gene Seroka）認為這次疫情對經濟衝擊將較SARS嚴重許多。

華爾街日報報導，塞洛卡指中國從工廠到港口等商業活動在過完春節後仍未恢復正常運作，認為經濟所受影響可能較外界預估來得更嚴重。

他預期洛杉磯港2月處理貨櫃量因疫情衝擊而年跌25％，拖累首季處理量年跌15％。按去年2月處理逾70.5萬個貨櫃計算，年跌25％即相當於減少17.6萬個貨櫃。

中國工業受疫情打擊嚴重導致出口貨櫃量大減，讓航運業因生意大減而叫苦連天。全球最大貨櫃航運公司丹麥馬士基（Maersk）自1月底以來已取消由中國出發至海外地區逾50條航線。

跨太平洋貨櫃航線被大量取消後，讓洛杉磯港堆積的空貨櫃和供出口的貨物愈來愈多，也成為該港頭痛問題。

在洛杉磯和長灘附近的其他港口，不計洛杉磯港和長灘港，合計處理約38％進入美國的貨櫃量。這些港口1月處理量也年跌3.9％。

塞洛卡接受CNBC訪問時回憶其在SARS爆時的上海工作經歷。當時他目睹中國乃至國際的航運都動彈不得。

但這次新冠肺炎疫情不管是感染人數，抑或製造業停工衝擊供應鏈等各種問題的嚴重性都超過SARS。

專家評估在2002年底爆發的SARS疫情讓全球經濟損失約400億美元。外界認為在新冠肺炎疫情持續擴散之下，目前無法評估其對全球經濟影響程度有多大。

儘管這次疫情的死亡率遠低於SARS，但中國目前為全球第2大經濟體，SARS時僅為第6大經濟體，因此中國現在對全球經濟影響已遠超過當年。

(工商 )