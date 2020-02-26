G10貨櫃市集，搖身一變成為「G10職聚落」。(青年局提供／蔡依珍桃園傳真)

G10貨櫃市集，搖身一變成為「G10職聚落」。(青年局提供／蔡依珍桃園傳真)

G10貨櫃市集，搖身一變成為「G10職聚落」。(青年局提供／蔡依珍桃園傳真)

G10貨櫃市集，搖身一變成為「G10職聚落」。(青年局提供／蔡依珍桃園傳真)

位於桃園藝文特區的G10貨櫃市集，搖身一變成為「G10職聚落」！今年新增「職人駐村」模式，將原本8個美食貨櫃改造成小型工作室，邀請青創朋友、手作達人進駐，再搭配DIY工作坊開設一系列手作課程，同時招募在地青年及街頭藝人表演，全新風貌的G10職聚落將於228連假重新與民眾見面！

G10貨櫃市集自2018年開幕以來，不斷推陳出新創造新話題，不論是網美必拍的特色貨櫃還是巧思獨具的特色市集，都讓人驚嘆不已，以往推出的DIY手作課程更是大受好評，每每開設課程總是供不應求。

因應廣大粉絲的需求，並且提供青年職人更遼闊的空間，重新改裝後的G10職聚落，六大亮點讓G10更加不一樣，不但招募職人駐村並且開設DIY工作坊，讓優秀的青創朋友、手作達人，有盡情發揮的空間與舞台。貨櫃外的開放空間也不馬虎，定期的表演招募，讓才華洋溢的在地青年或街頭藝人來G10，培養未來的超級巨星。

每月的第一個週末更將推出主題活動，月月有活動、場場都精采。第二個週末則有精彩的GO!市集，不同特色的攤商輪番上陣，每次來都能發掘新的驚喜。第三個週末則提供活動場地進行品牌媒合，讓不同的機關、學校、商圈、協會等，在這裡舉辦新的活動，尋找新的合作契機。

緊接著228連假過後，G10各週的活動亦將緊鑼密鼓的登場，三月是G10的「國際文化月」，邀請桃園在地東南亞獨立書店合辦，活動中將有來自緬甸、印尼、越南、泰國等異國市集攤位，還有異國服飾、文化學堂、異國童玩競賽等精彩活動。貨櫃職人部分邀請到手作羊毛氈、乾燥花藝、輕食咖啡、翻糖捏塑、刺繡絹印等多樣類型；GO!市集則有烘焙小點、咖啡飲料、礦石飾品、編織提袋、人像素描等多種攤位。

228起正式營運後，每週末及國定假期11：00~21：00均有滿滿活動，週週都精彩，詳細資訊請上G10職聚落臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )