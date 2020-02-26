近年來汐止發展快速，人口已經超過20萬，聯外交通改善問題也備受關注，市長侯友宜今（26）日率市府團隊前進汐止，與里長面對面座談，加速交通改善紓解方案及推動各項基礎建設。

區長陳健民報告去年里長提案辦理進度，除完成70處號誌時制重整、464處標線改善、8處實體交通紓解智慧系統、吉林街拓寬7米、增設3處跳蛙公車路線及設立36處Ubike站點，改善交通雍塞問題，另也針對新巴士轉型規劃、金龍湖定位與未來發展、臺鐵站前廣場及周邊規劃與銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點等議題進行討論。

侯友宜表示，汐止新興人口多，交通改善是當務之急，市府正進行康寧街拓寬成雙向二車道工程，預計8月底完工；新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段道路新闢工程也在今日動土興建，將可有效緩解社后地區塞車情形，捷運部分也會積極推動。

此外，交通局表示，康寧街國道南下增設匝道工程也已獲中央核定，各局處亦全力配合推動，本案刻正由高公局辦理規劃設計及後續施工，預估5年可完成。完工後，基隆河北側車流使用匝道將不必再繞行汐萬路、中正路、大同路、禮門街，將分流既有汐止交流道車流約27％之交通量，以改善汐止聯外交通情形。

會中也提到金龍湖定位與未來發展，除去年已完成既有木棧道汰換更新及環境維護工程，侯友宜也指示，金龍湖是新北最大湖、兼具灌溉、防洪以及休憩功能，侯友宜也責成相關局處依地方共識，保留既有生態及設施，朝生態休憩場域功能發展。

而針對橋東里長陶威中提出汐止欠缺機車考照練習場，交通局表示，本案已規劃闢建收費停車場及機車考照練習場，其中練習場已辦理驗收會勘，目前廠商依會勘結果辦理建議改善事項中，預計於109年3月底前完工，另停車場已展開辦理規劃設計作業，及動工前準備，預定109年4月動工。

民政局長柯慶忠表示，108年行動治理里長提案，汐止區列管案件170件已解列111件，許多涉跨局處整合的議題，也將持續加強橫向聯繫，同時於每場座談會前，彙整各里的問題，先處理急迫問題，不能處理的持續協調，找出最佳解決方式，盡力滿足市民需求。

(中時 )