頻頻失言的美國前副總統拜登，日前在南卡羅來納州的造勢場合，自稱曾與前中共領導人鄧小平一起推動2016年《巴黎氣候協定》。令人傻眼的是，鄧小平早在1997年就去世了。

77歲的拜登正在爭取民主黨黨內總統候選人提名。他24日在南卡造勢時告訴群眾，自己擔任前總統歐巴馬副手期間為達成巴黎氣候協定所做的努力，卻弄錯了大陸領導人的名字。

拜登說：「我就是那個跟鄧小平會面後回來的人，我提出主張，若我國對他們施加壓力，我相信中國就會加入（氣候協定）。我們讓近200個國家都加入了。」

拜登指的可能是現任大陸國家主席習近平。習近平從2013年開始掌權，任內加入2016年氣候協定。拜登的口誤不只這一樁，他還告訴南卡選民自己在競選聯邦參議員。

拜登曾多次聲稱1970年代他與前美國駐聯合國大使楊恩試圖前往南非羅賓島監獄，會見人權鬥士曼德拉，結果在蘇威托被逮捕，但85歲的楊恩打臉他說：「沒有，我沒被捕，我想他也沒有。」

(中時 )