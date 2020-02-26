新冠肺炎疫情延燒，加上受到南韓大邱新天地教會事件影響，大甲媽祖遶境停辦與否成為全民焦點，鎮瀾宮董事長顏清標則表示交由政府決定，否則將照常舉行。對此《人渣文本》大學教授周偉航在臉書開酸，表示可以召開天下第一媽祖代言人大會，底下網友則起鬨：「交給郭董就對了」。

周偉航表示：「標董還是決定要繼續媽祖繞境的相關活動」，他說藉由這個問題大家可以反思，為何一個女性要不要出門，是由一堆和她裝熟的阿伯決定的？周接著酸說「為了掌握當事人真意，決定召開天下第一媽祖代言人大會」。

底下網友也紛紛大笑並起鬨：「這個比賽，郭董應該要有保障名額」、「人人都說他知道，可能郭董做夢會懂」、「郭董牛棚熱身中」、「郭董不用參加，他是種子選手」，也有人說「標董可以開直播公開擲筊過程啊」、「先問媽祖不就好了」、「有時候我不知道上面到底是媽祖還是財神爺」。

去年4月國民黨總統初選階段，郭台銘現身宣布參選，並在鏡頭前表示自己會參選是因為「媽祖託夢」，引起軒然大波，不少網友紛紛開酸嘲諷。

(中時電子報)