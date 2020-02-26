新冠病毒傳染力驚人，發病速度和危險程度也不容小覷。近日一位來自武漢的女醫師PO出自己染病的親身經歷，她表示「從沒症狀到不能走路僅幾個小時！」她向所有人發出警示「身體不適千萬不要忍著，應該第一時間去看醫生，這是保住性命的關鍵！」

據《武漢晚報》報導，漂漂灑灑（化名）是武漢市第八醫院的一名急診科醫生，半個月前，她一度以為自己再也回不來，從患病到病危，再到痊癒，度過了難忘的20天，「病情發展之快，超乎想像」根本是從鬼門關前走一遭。

原先的急診科改成發熱門診後，漂漂灑灑一直在坐診，1月23日早上起床，照例量了體溫發現正常，隨後就去上班，早上9點接到醫院通知，全員CT排查一下。結果她拿到CT結果發現「片子有問題，4個地方！」漂漂灑灑隨即自我診斷「我不發燒，也沒有任何症狀，應該處於早期，回家吃藥隔離應該很快就能好。」她立即去藥房拿了藥，回到辦公室收拾東西回家，這時感覺腦袋有點熱，一量體溫38.7度，發現發燒了決定馬上回家。

因為家距離醫院只需步行5、6分鐘，她到家洗完澡準備睡覺休息，但還沒進浴室就開始劇烈頭疼、嘔吐，渾身無力沒勁，沒料到病情發展如此迅速，她認為必須馬上去醫院，此時科主任打來電話，決定立即派人到家社區門口來接。漂漂灑灑回憶，從家到社區門口，平時只要2、3分鐘，那一天足足走了20多分鐘。

漂漂灑灑隨後住院治療，再次醒來已經是第2天下午，高燒了1天1夜，住院期間體溫高高低低、反反覆覆，還不停出汗，一天要換好幾套內衣，「最難受的是頭痛、乏力得厲害，護士來給我打針，我連抬手的勁都沒有，一點胃口也沒有，住院5天只吃了少許稀飯。」

第5天她被確診感染新冠肺炎，第8天轉到武漢市金銀潭醫院繼續治療，隨後用了激素衝擊治療後，第2天上午退燒了，胸廓豁然開朗，人舒服了很多，精神也有了好轉。

但沒想到轉院第3天，漂漂灑灑病情急轉直下宣告病危，她回憶「當時自己呼吸困難、劇烈咳嗽，好像剛跑完1萬米長跑，心臟隨時都會蹦出來，心率很慢，還有一種說不出滋味的胸痛席捲全身，稍微一動，就痛不欲生，」當時她根據症狀判斷自己出現了心包內膜炎，還伴有心包積液，「我隱約聽到護士說『情況不太好，人快不行了』，我自己也覺得當晚熬不過去了。」

所幸醫護人員及時趕到救治，她又幸運闖過一關，之後她的情況一天天好轉，第8天她覺得自己已經恢復的差不多，於是申請CT和核酸檢查，最終在2月11日她康復出院。對於自己患病在鬼門關前闖了一回的20天，漂漂灑灑感慨萬千「只有經歷過生死，才知道活著真的很幸福。」

她很感謝醫院同事對她的關照和支持，也感謝金銀潭醫院上海醫療隊所有醫務人員對她的精心治療，最後她表示，想再上戰場，跟兄弟姐妹們一起拼到最後，等到隔離期滿，還要去捐獻血漿，用自己的血救治更多的患者。

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(中時電子報)