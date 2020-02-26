新冠肺炎疫情愈演愈烈，已對企業信貸市場造成威脅。這也促使高收益債的風險溢價在周二（25日）激升到2016年脫歐公投以來最高。

根據Ice數據服務公司提供的相關指數顯示，美國垃圾債與公債殖利率利差，已從上周五的366個基點攀高到周二的418個基點，創下4年前英國脫歐公投後的最大連續兩天漲幅。

分析師指出，受到近來肺炎疫情在全球快速擴散，不只股市崩跌，連帶垃圾債也出現拋售賣壓。

東方匯理公司高收益債聯合董事莫漢根（Ken Monaghan）指稱，隨著疫情日益嚴峻，「市場已被重重打臉」。

債券資產配置經理人透露，由於疫情對經濟衝擊的不確性升高，美國企業在本周已暫停發債籌資腳步。

Lehmann Livian Fridson投資公司投資長佛理德森（Martin Fridson）也認為，在目前情勢不明下，企業發債意願大幅降低。

雙線資本公司執行長岡德拉（Jeffrey Gundlach）表示，規模1.2兆美元的高收益債市，如今價格已跌破200天移動平均線的關鍵技術價位，預告未來市場波動還會進一步加劇。無獨有偶的是美國道瓊工業指數在周二（25）也摜破200天平均線。

(工商 )