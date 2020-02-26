美國疾病管制與預防中心（CDC）周二（25日）警告，鑒於新冠肺炎疫情已迅速擴散到全球多國，美國民眾最好預做準備，因應該疫情將在美國爆發。

CDC宣示也意味美國衛生當局對於因應疫情的基調已出現改變。過去CDC主要致力避免病毒進入美國，並對曾到中國旅遊的民眾進行隔離。

由於近來肺炎疫情有向中國以外加速擴散趨勢，包括韓國、日本、義大利、伊朗都已淪為重災區。因此CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）在視訊會議上向記者表示，「過去一周有關其他國家擴散數據，已讓美國提高警戒程度，並預期該疫情未來將在美國出現社區感染」。

她補充，目前還不得知該情況何時將在美國發生與疫情嚴重程度如何，但可預料的是「日常生活可能將被嚴重打亂。」因此她建議企業、學校與家庭都應該對此預做準備。

根據CDC統計，美國目前新冠肺炎疫情確診人數已達57人，其中有40人為「鑽石公主號」遊輪乘客，還有從湖北搭乘包機返美後確診的3人及在美國境內確診的14人等。

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