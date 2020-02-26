亞洲、歐洲及中東產油國的新冠病毒疫情升溫，美國疾管局（CDC）也警告新冠肺炎恐全球大流行，美國也無法倖免，對國際油市造成打擊，紐約期油26日跌破每桶50美元。周三紐約西德州中級原油（WTI）期貨，一度挫跌到每桶48.99美元，觸抵13個月最低點。

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