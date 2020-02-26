新冠肺炎恐蔓延全球 油價失守50美元 22:392020/02/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲、歐洲及中東產油國的新冠病毒疫情升溫，美國疾管局（CDC）也警告新冠肺炎恐全球大流行，美國也無法倖免，對國際油市造成打擊，紐約期油26日跌破每桶50美元。周三紐約西德州中級原油（WTI）期貨，一度挫跌到每桶48.99美元，觸抵13個月最低點。 (工商 ) #新冠肺炎 #美國 #紐約 #每桶 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎肆虐 劉德華親填詞致敬醫護人員超暖心 20:352020/02/23 娛樂 加州法官拒絕新冠肺炎患者送入城市治療 21:172020/02/23 國際 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 中華電反擊 588雙飽＋購機補貼 - 財經要聞 - 工商時報 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 陸經濟打噴嚏會怎樣？ 專家驚揭老美好日子告終 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。