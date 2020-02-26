波士頓生技公司Moderna本周一宣布，已將首批新冠肺炎疫苗送交美國國立衛生研究院（NIH），準備進行人體臨床試驗，抵消財報不如預期的利空。Moderna股價25日收漲27.81％，26日延續漲勢盤前價格勁升14％。Moderna去年第四季每股虧損37美分，營收暴縮60％剩1,400萬美元，遜於普遍預估的1,740萬美元。

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