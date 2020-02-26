Moderna疫苗進入人體實驗 股價狂飆 22:402020/02/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波士頓生技公司Moderna本周一宣布，已將首批新冠肺炎疫苗送交美國國立衛生研究院（NIH），準備進行人體臨床試驗，抵消財報不如預期的利空。Moderna股價25日收漲27.81％，26日延續漲勢盤前價格勁升14％。Moderna去年第四季每股虧損37美分，營收暴縮60％剩1,400萬美元，遜於普遍預估的1,740萬美元。 (工商 ) #Moderna #股價 #疫苗 #人體實驗 #狂飆 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸5類型疫苗 最快4月底臨床試驗 04:092020/02/22 焦點新聞 陸5類型疫苗 最快4月底臨床試驗 01:552020/02/22 生活新聞 營運迎曙光 興櫃四傑領軍強漲 04:102020/02/24 證券．權證 台股投資嚴防「擦鞋童」 宏遠陳國清：買在消息，賣在事實 10:012020/02/24 財經 資金湧入遊戲 鈊象、宇峻狂飆 04:102020/02/25 證券．權證 國巨直逼500元大關 募資規模狂飆 10:532020/02/25 財經 天津大學：成功研發新冠口服疫苗 12:082020/02/25 兩岸 Moderna新冠肺炎疫苗4月進行臨床試驗 23:252020/02/25 財經 撐不住了! 499檔股價跌破淨值 04:102020/02/26 財經要聞 新冠肺炎》救命藥大突破！美國疫苗研發神速 4月人體測試 04:102020/02/26 財經要聞 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 川普出招穩民心！ 美股早盤勁揚逾300點 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。