蘇慧倫睽違13年即將推出全新專輯《面面》，原訂於3月1日舉行「2020面對面新專輯首唱會」，和許久不見的粉絲朋友再相聚，但因新冠肺炎疫情持續延燒，所屬相信音樂26日晚間於臉書公告，經過多次開會討論決定取消。

另外報告呂思緯（鼓鼓）2月28日將舉行「蟲洞概念專輯演唱會」及白安2月29日「當我們還年輕Special Live演唱會」也宣布取消，相信音樂表示：「我們深信三組藝人用心準備的節目內容不會白費，必盡力規劃日後以任何可能的形式呈現給每位朋友。」

臉書全文如下：

新型冠狀病毒肺炎疫情日趨嚴峻，為確保每一位樂迷朋友的安全，經多次會議討論，決定積極配合公共場合防疫措施。因此非常遺憾地宣布，於台北新光三越信義香堤大道廣場舉辦的三場演唱會取消。

演出取消之演唱會場次：

2月28日 鼓鼓呂思緯蟲洞概念專輯演唱會

2月29日 白安當我們還年輕Special Live演唱會

3月1日 蘇慧倫2020面對面新專輯首唱會

我們深信三組藝人用心準備的節目內容不會白費，必盡力規劃日後以任何可能的形式呈現給每位朋友。

健康第一、防疫優先，這段期間務必勤洗手戴口罩注意身體，我們一起期待用最健康的自己迎接彼此，聆聽音樂陪伴大家度過這個非常時期。

再次感謝，每一位朋友的理解與支持。⠀

相信音樂國際股份有限公司

(中時 )