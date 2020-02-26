蘇慧倫睽違13年即將推出全新專輯《面面》，原訂於3月1日舉行「2020面對面新專輯首唱會」，和許久不見的粉絲朋友再相聚，但因新冠肺炎疫情持續延燒，所屬相信音樂26日晚間於臉書公告，經過多次開會討論決定取消。
另外報告呂思緯（鼓鼓）2月28日將舉行「蟲洞概念專輯演唱會」及白安2月29日「當我們還年輕Special Live演唱會」也宣布取消，相信音樂表示：「我們深信三組藝人用心準備的節目內容不會白費，必盡力規劃日後以任何可能的形式呈現給每位朋友。」
臉書全文如下：
新型冠狀病毒肺炎疫情日趨嚴峻，為確保每一位樂迷朋友的安全，經多次會議討論，決定積極配合公共場合防疫措施。因此非常遺憾地宣布，於台北新光三越信義香堤大道廣場舉辦的三場演唱會取消。
演出取消之演唱會場次：
2月28日 鼓鼓呂思緯蟲洞概念專輯演唱會
2月29日 白安當我們還年輕Special Live演唱會
3月1日 蘇慧倫2020面對面新專輯首唱會
我們深信三組藝人用心準備的節目內容不會白費，必盡力規劃日後以任何可能的形式呈現給每位朋友。
健康第一、防疫優先，這段期間務必勤洗手戴口罩注意身體，我們一起期待用最健康的自己迎接彼此，聆聽音樂陪伴大家度過這個非常時期。
再次感謝，每一位朋友的理解與支持。⠀
相信音樂國際股份有限公司
(中時 )
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