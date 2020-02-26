世衛組織總幹事譚德塞在在日內瓦當地時間26日表示，大陸以外國家新增確診病例已首次超過大陸全境新增病例數，其中義大利、伊朗、韓國的情況，令人十分擔憂。
《法新社》報導說，據世界衛生組織資料，25日中國大陸以外國家上報的新冠肺炎新增病例數為427例，中國大陸上報境內新增確診411例。
世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞表示，大陸境外每天新增的確診病例，多於遭疫情嚴重衝擊的大陸境內，這標示著一種疫情的轉變。
(中時電子報)
世衛組織總幹事譚德塞在在日內瓦當地時間26日表示，大陸以外國家新增確診病例已首次超過大陸全境新增病例數，其中義大利、伊朗、韓國的情況，令人十分擔憂。
《法新社》報導說，據世界衛生組織資料，25日中國大陸以外國家上報的新冠肺炎新增病例數為427例，中國大陸上報境內新增確診411例。
世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞表示，大陸境外每天新增的確診病例，多於遭疫情嚴重衝擊的大陸境內，這標示著一種疫情的轉變。
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