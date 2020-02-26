中央氣象局表示，今晚到明(27)日受東北季風增強影響，北部及東北部高溫約21-23度，比今天少了5度左右，中南部地區約27-29度，花東約22-24度，明日清晨中南部地區約16-18度，東北季風周五(28)將減弱，228連假將是好天氣。

天氣方面，桃園以北及東半部雲量偏多有局部短暫雨，山區亦有零星降雨，其他地區仍為多雲到晴。

氣象風險公司臉書表示，這波東北季風周五(28)就會減弱，228連假大致上是穩定舒適的天氣，民眾可以把握好天氣安排戶外活動，周日(1)下半天開始下一道鋒面和東北季風將增強，請特別留意。

東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，今晚起隨著東北季風增強，臺南以北、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

環保署空氣品質預報顯示，明天北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南地區因為處東北季風背風面，污染物易累積，局部地區短時間可能達橘色提醒等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )