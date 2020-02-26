新冠肺炎疫情持續擴大，美股2個交易日下挫1900點，創下2年來最慘紀錄，原本就脆弱的全球經濟被這隻黑天鵝搞得一團亂，就有專家就指出，疫情恐怕還要持續半年以上，但實際上，許多大型跨國公司的執行長還對疫情會如何影響業績一無所知。

據《CNBC》報導，投資公司Lucerne Capital Management業務集中在歐洲，該公司創辦人Pieter Taselaar就提到，雖然有許多公司對於營運作出預防措施，但大多數的主管仍不清楚要如何面對這場突如其來的疫情衝擊，發表的言論以急措施仍不足以應付。Pieter Taselaar也悲觀看待公司獲利狀況，認為這將導致許多公司經歷虧損的2020年。

Pieter Taselaa指出，雖然各公司財測都將1個月的疫情影響納入，但事實上疫情仍在發生，甚至可能延長6個月左右時間，即便是管理階層也不清楚未來發展。國際貨幣基金組織（IMF）預估，新冠肺炎疫情將讓今年全球經濟成長率下滑約0.1個百分點。瑞銀集團董事長Axel Weber警告，全球GDP增速將從3.5％急速下降至只剩0.5％。

(中時電子報)