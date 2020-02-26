新冠肺炎疫情將「宅食經濟」燒得火熱，，台北亞都麗緻大飯店宣布以服務新思維推出「外送米其林星廚到府清冰箱」服務，並以「星廚外燴3折價」以廣招徠。3月1日起，由台北其林一星餐廳「天香樓」獨家打造「天香星廚清冰箱」外燴方案，主廚親自到府將冰箱食材幻化成米其林等級十人桌宴，定價16,000元起。

台北亞都麗緻大飯店表示，在客製菜單階段，顧客可自行決定是否加入主廚額外推薦之食材增添菜色豐美度，且僅需負擔另增的食材費用，即可與主廚一同逛市場，體會廚藝職人走訪傳統市場的採購哲學，專案敬請於七天前預訂。

台北亞都麗緻大飯店表示，近年國外興起一波『共享廚師』風潮，有別於私廚料理需外出前往用餐空間，共享廚師服務主打廚師到府料理，僅收取料理相關費用，不需負擔普遍星級外燴成行所產生的人力服務、餐盤用具、大型運輸等支出。天香樓『天香星廚清冰箱』延伸此概念，打破傳統外燴型態，使消費者能以3折價格於自宅享用米其林料理，這全新外燴形式亦可視作全方位星級料理教室，不僅能近距離觀看主廚將冰箱食材美味升級，還可跟著主廚逛市場，與好友們在家享受星饌之際，把米其林美味絕竅學回家。

天香樓「天香星廚清冰箱」提供五道式（16,000元起）以及八道式（20,000元起）十人桌宴。為極致表現米其林星級美味，主廚將於預訂宴客日前三天親自到府查看冰箱食材，仔細研究食材之間的相互搭配性，並根據饕客口味喜好，專業客製菜單內容，再依需求於宴客前一天帶領顧客走訪市場購買食材。宴會當日顧客可自由相約親朋好友前來觀看主廚料理過程，與主廚互動討教佳餚烹調秘訣後，再一同尊享米其林饗宴為聚會劃下完美句點。主廚來回台北市顧客住家費用包含於專案內，另增之食材費用與主廚往返市場之交通費則由顧客負擔；宴客地點若於台北市以外地區，主廚往返之交通費用採實支實付。

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