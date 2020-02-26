土耳其因為購俄S-400飛彈問題，被美國從F-35戰機計劃中除名，安卡拉似乎正在加速其本土戰機TF-X的發展。土耳其開始建立特殊實驗室，做為戰機的測試，第一個是雷擊實驗室。

防衛世界(Defense World)報導，前幾天，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）評論，「我們設計製造TF-X戰機，就是對那些惡意中止土耳其參與F-35計劃的人，所做的最佳反擊。」

艾爾段說：「我希望我們的自製戰機，在設計和生產的每個階段，都是使用國內資源與研發能量，它將在2023年從機庫推出，然後飛向天空。」

就目前已知，TF-X是具有匿蹤設計的第一代戰機，將取代現役的F-16。預計將在2029年使用國產發動機進行首飛，並在2030年逐步服役。

為了打好第5代戰機的性能特性，土耳其航空工業（TAI）集團要先建立閃電測試實驗室，該實驗室將具有產生1000至100萬伏衝擊電壓的測試設備，從而能夠測試飛機的材料、子系在極端狀況的耐受度。

報導稱，這是TAI製作電磁實驗室的第一步，第五代戰機要能減少雷達回波，必須有對電磁波不敏感的特性，相關的數據必須將在電磁實驗室裡測試才能得知。

(中時電子報)