新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良26日表示，分析了香港前23宗確診感染個案的病毒量，發現病毒量非常高，每1毫升的鼻液樣本就有高達1億個病毒量，且大眾都對新冠肺炎沒有抗體，因此只要幾粒病毒就可能感染。

綜合香港媒體報導，何栢良指出，和港大微生物學系講座教授袁國勇一起分析發現，前23宗個案鼻液和唾液的含病毒量在入院首日最高，但即使過了14天再次檢驗，病毒含量仍然非常高，到了入院21日病毒量也不低。何栢良也從患者的鼻液樣本中發現「每1毫升有1億個病毒」，相當於芝麻般大小的份量已有10萬個病毒，所以沒有抗體的大眾，可能只需幾株病毒就容易被感染。

何栢良提醒醫護人員需做好防疫。（圖／路透社）

何栢良也提醒醫護人員需確保防護裝備佩戴恰當，小心處理入院的病患，最好有專人監督醫護人員在整個處理過程中，以防出現感染控制措施的遺漏。處理完病患後，醫護人員也應該要立即清潔衛生，回家一定要洗臉洗頭，防止沾染到病毒。

至於用餐，何栢良也建議醫護人員訂購外送，不要到餐廳吃飯，若要一起吃飯也應該保持6個階磚的距離，進食前若摘掉口罩，就不要再重新戴上同一個口罩，而吃飯過程也應避免講話，直到戴上口罩再交談，甚至極端情況下可面壁進食。還有每日必用的手機，何栢良也呼籲手機易受汙染，所以可用酒精每日抹拭消毒手機。

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(中時電子報)