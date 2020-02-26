新冠肺炎疫情持續蔓延，醫護人員皆盡全力救治確診病患，不過廣東省廣州市卻傳出有新冠肺炎患者治癒出院後，複檢結果竟呈陽性，此狀況是否為二次感染引發關切。對此，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，「可能是一大部分恢復陽性病例是炎症在吸收過程中，不是臨床的痊癒，產生間歇性排毒現象。」

宋鐵表示，廣州有13名新冠肺炎治癒者出院後，複檢核酸呈陽性，此狀況稱為「復陽」，但與病患密切接觸的104人皆未出現感染。對此，他表示透過觀察發現，並沒有人成為第二代，或是成為潛在傳染者，「肺炎本身就是潛伏性比較長的疾病，有些老年人或者身體差的人肺炎恢復比較差，我們觀察到新冠肺炎也有類似情況，一大部分恢復陽性病例是炎症在吸收過程中，不是臨床的痊癒，所以產生間歇性排毒現象，但這個判斷還在科學取證。」

宋鐵指出復陽的情況，可能是因患者病情和個人體質引起的，目前也正不斷監測當中，「如果發現恢復陽性，必須進行嚴格的觀察。」他也表示目前國家的診療方案中，對出院患者有非常明確標準，「出院後，患者要到集中醫學觀察場所，再待14天，14天內，通過監測，如果產生抗體，PCR（聚合酶連鎖反應

英文：Polymerase chain reaction）合格呈陰性，才能合格地走上社會。」

另外，四川資陽市也傳出當地一起疑似病例轉為確診，這名唐姓女病患是某飯店洗碗工，曾和飯店內確診員工有過接觸，相關單位也對她進行隔離觀察。該名病患進行電腦斷層掃描顯示肺部有片狀陰影，不過經8次檢驗皆為陰性，但她的臨床症狀並未減緩，歷時了23天，終於在第9次檢驗時驗出陽性反應，目前正在資陽市第一人民醫院接受隔離治療。

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(中時電子報)