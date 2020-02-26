潘千詩／台北報導

伊朗旅遊疫情建議今天起提升至第二級警示（Alert），消息傳出，旅遊業者稍微鬆一口氣。品保協會中東線指出，伊朗相對於日韓及義大利旅遊市場，影響較輕微，對各旅行社影響不大。

國內有承辦伊朗團的星球國際表示，伊朗團上半年約2至3團，只是當地疫情嚴重，暫時不宜出團，上半年的團都取消，等狀況比較恢復後，下半年視情況再出團。

鳳凰表示，伊朗屬於小眾市場，1年不到10團，目前也是零星報名，還未達成團人數，影響不大；雄獅指出，伊朗1年成團量在5團內，沒有太大影響，影響最嚴重的地區還是東北亞的日、韓及長程線歐洲，韓國、義大利停止出團到3月底，目前只剩下日本在撐，但日本也是重災區，取消率超過7成。

至於可樂及東南都沒有開伊朗團，對於伊朗旅遊警示提升均表示完全不受影響。

品保協會中東線委員陳民峯說，伊朗旅遊警戒提升相對於日本、韓國、義大利而言不到十分之一，影響較輕微，畢竟團少、人少，對各家旅行社影響不大。

(中時 )