新冠肺炎疫情延燒，口罩變得供不應求也因此衍生了許多口罩事件，大陸一名19歲女大生，過年前跟家人吵家離家出走，失去經濟來源的她竟然做起詐騙賣口罩生意得手上千萬。

日前山東臨沂警方接到一醫療器材公司業務員報警，他報警稱匯了136.6萬人民幣給一名女大生小甜買口罩，卻一直收不到貨物，疑被詐騙。

警方調查發現女大生小甜今年19歲，還是一名在校大學生。竟然與人在網路上瘋狂發廣告，先後誘騙多人上當，詐騙金額高達400多萬人民幣(折合台幣約1720萬)。而就在女大生落網時，合肥一家公司正與她洽談一筆3000萬人民幣的採購口罩業務。

女大生在春節前與家人意見不合後離家出走，失去了經濟來源的她突然發現在新型冠狀病毒疫情發生以來，醫用口罩等物資頗為緊缺，便有了販賣口罩獲利的念頭。她先是在微信朋友圈發佈售賣口罩的資訊，與受害者簽訂虛假的銷售合同。目前，涉案的所有嫌疑人均被採取刑事強制措施。

(中時電子報)