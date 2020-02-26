新冠肺炎疫情在各國不斷升溫，有鑑於韓國新天地教會的群聚感染，台灣大甲媽祖遶境活動也引起討論。對此，有醫師就警告，請勸家中長輩先別參加宗教遶境。

兒科急診醫師吳昌騰在臉書上表示，由於參加宗教遶境活動的朋友，不少是50歲以上的朋友，萬一個人防護不周，不小心染上新冠肺炎病毒，那就會讓自己處在高風險之中。

吳昌騰拿出數據解釋，大陸的大數據統計，50歲以上的新冠肺炎病人，致死率明顯增高，超過80歲以上的病人，致死率更高達14.8%，真的不要小看。

吳昌騰指出，雖然新冠肺炎輕症病人多，80%的病人是可以治好的，但是約有13%的病人會發展成重症，且有13%左右的病人發展成重症，5%病人更會發展成為重症，一旦成為危重症，致死率就更高了，當病人住進加護病房、街上呼吸治療器，致死率就高達80%以上。

吳昌騰強調，不要讓我們醫療能量提前潰敗，最後更拿出各國數據提醒，韓國確診1146例，累計12死亡、義大利確診326例，累計11人死亡，伊朗確診95例，累計15人死亡。

(中時電子報)