台北寒舍艾美酒店旗下Buffet自助餐廳「探索廚房」，以及「寒舍食譜」粵菜餐廳推出優惠方案，凡3月2日起至3月31日期間，於官網訂位系統預定成功即享7折優惠。此外，只要單筆訂位滿8人，加碼贈探索廚房平日下午茶券一張，滿16人則可獲得2張，以此類推，餐券有效期限至6月30日。

寒舍艾美酒店表示，「探索廚房」爐烤區於午、晚餐時段全新推出的「印度料理」，精選香氣四溢的「香料咖哩海鮮」及「印度咖哩時蔬」，富含多款香料不僅能增加食慾、提升活力元氣，更推薦印度國宴菜「坦都里烤雞」承載經典傳統風味令人意猶未盡。另外，提供啤酒無限暢飲，用餐時刻隨時能喝到沁涼鮮啤。

以嚴選食材及講究細膩料理聞名，擁有2018年及2019年米其林餐盤推薦殊榮的「寒舍食譜」，向來深受老饕推崇，多款菜色從飯麵主食、燒臘肉品、湯羹、煲仔菜、廣式點心等，標榜道道令人垂涎，3/2日起只要於官方訂席網站，用手指簡單訂位，餐廳內用餐享7折優惠。

另外，外帶也有禮遇折扣，寒舍食譜精選37款經典菜色享有外帶7折優惠，如「滑蛋炒明蝦球」、「花雕鮑魚紅燒肉」、「主廚特製炒飯」、「蟹粉黑豆腐」、「楊枝甘露蜜」、「刺蝟芝士奶黃包（三顆）」等，功夫菜色最低105元起，美味輕鬆帶著走。（禁止酒駕，飲酒過量有害健康）

(工商 )