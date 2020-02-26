新冠肺炎疫情持續，加上美國疾病管制與預防中心(CDC)警告疫情恐怕會持續擴散，美股24、25日兩日總計崩跌1900點，然而，美國總統川普發推文表示，將在周三晚間召開記者會說明疫情相關訊息，美股26日開盤上漲78.1點，最高一度來到364.25點。

川普推文表示，將在美東時間26日晚間6點(台北時間27日上午 7 點)召開說明新冠肺炎疫情的記者會，CDC代表和其他人員也會出席記者會，被視為穩定美國民心。川普24日才在推特發文表示，美國政府對疫情有效掌握，美方與相關組織與國家保持聯繫，CDC 與 WHO也一直全力投入防疫工作，對他來說，美股表現仍相當不錯，然而，美股在連續兩日崩跌1900點。

截至台北時間晚間10點55分，道瓊工業指數上漲268.7或0.99%、暫收27,350.06點；標普500指數上漲31.82點或1.02%、暫收3,160.03點；納斯達克指數上漲110.81 點或1.24%、暫收9,076.42點。台積電ADR則是上漲1.31美元或2.43%、暫收55.17美元。

(中時電子報)