中央研究院研究團隊已成功合成公克級瑞德西韋，純度達99%，今天晚間在臉書貼文解析這次合成挑戰，整理出了7項Q&A，為廣大網友的疑難雜症做出解答。中央研究院更解釋，公克級瑞德西韋是從化學分子組成的「順時鐘」及「逆時鐘」結構中挑選適合版本。

瑞德西韋（Remdesivir）」藥物被認為可能是有效治療新冠肺炎的藥物，中研院化學所陳榮傑研究團隊已成功合成純度達99%的「公克級」瑞德西韋。

中研院今天晚間在臉書貼文解析這次藥物合成挑戰以及藥物純度等相關議題。說明，民眾對「瑞德西韋」的七大疑問。

Q1: 目前中研院的合成進度？

中研院化學所陳榮傑研究團隊已成功合成純度達99%的「公克級」瑞德西韋。

Q2: 合成藥物的量級不同有什麼差別？

中研院表示，完成百毫克級的合成工作後，後續團隊持續進行放大量的工作，不是為了衝量，主要是希望能藉由放大過程了解，未來若需量產時，藥物製程可能會遇到的問題。因為小量及大量生產所使用的設備、反應條件、產率、雜質及副產物的量等會有差異，所以必須要經製程放大，才能夠了解大規模藥物生產時，可能會產生什麼問題。中研院指出，這次也確實從中得到經驗，如有些合成步驟必須謹慎以對，否則可能有不良影響。

Q3: 純度的差異會有什麼影響？

藥物純度直接影響藥物品質的優劣，一般要提高純度避免雜質造成療效降低或其他可能的副作用。

Q4: 什麼是「鏡像異構物」？

這次合成過程中的大挑戰就在，如何從不同「鏡像異構物」中挑選出最適合的版本。化學分子即使有同樣的原子和化學鍵，但在空間中，會因為組合的方式不同，產生順時鐘及逆時鐘的兩種結構，兩種結構的功能有所不同，也會影響藥物的效果。

Q5: 瑞德西韋不是美國的藥物嗎？

沒錯，瑞德西韋是美國藥廠「吉利德科學公司」（Gilead Sciences Inc）的實驗性抗病毒藥物，美國國家衛生研究院（NIH）也表示已進入臨床試驗。所以，後續藥物使用仍需待美國人體試驗結果後，取得原廠技術授權或委託製造。

Q6: 所以我們已經可以自己製造、生產這個藥了嗎？

第一選項還是由Gilead直接販售給臺灣，若美國原廠有產能問題、無法快速供應才會有授權和委託製造發生。

Q7:成功合成瑞德西韋之後的下一步？

完成公克級合成工作後，達成階段性任務。實驗室的下一個任務，是在國家抗疫平台中負責藥物的結構修飾。目前有二個方向，一個方向是「老藥新用」，篩選既有藥物中，是否有可以修改結構加以使用。另一個是「發展新的抗病毒新藥」。

最後中研院表示，這項成果顯示，中研院有能力承接藥物合成作業，但希望備而不用，未來因應疫情所需，可透過技術授權在臺灣大量生產，支援國家防疫。

(中時電子報)