新冠肺炎全球確診案例不斷攀升，投資人憂心疫情將衝擊全球經濟成長與需求，美國與歐洲股市連續兩個交易日重挫後，美股26日止跌反彈，歐股跌勢趨緩。

美股3大指數26日早盤止跌反彈，道瓊工業指數盤中上升0.3％，標普500指數上揚0.4％，那斯達克綜合指數揚升0.5％。

歐洲新冠肺炎重災區義大利股市跌深反彈，26日盤中勁升0.9％。英股和法股盤中下跌0.5％，德股下挫0.6％，泛歐STOXX 600指數下滑0.7％，連續5個交易日下挫，寫下2019年7月以來最長跌勢。

美國股市經歷黑色星期一後，美國官員25日警告，新冠肺炎疫情在美國蔓延只是時間早晚的問題，再給予美股重擊。道瓊工業指數在24日和25日暴跌逾1,900點，跌幅深達6.6％，創下兩年來最大兩日跌幅。

標普500指數在兩個交易日重挫6.3％，創下2015年8月以來最大兩日跌幅，當時正值中美貿易戰正熾，大陸放手讓人民幣貶值，引發美股大跌。

根據標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）統計，標指在近兩日市值蒸發1.737兆美元，較2月19日的紀錄高點萎縮2.138兆美元。

科技股雲集的那斯達克指數，近兩日的跌幅皆在3％左右。標普500與那斯達克指數2020年來漲幅全數回吐。

包括蘋果、耐吉、聯合航空（United Airlines）和萬士達卡在內的企業，紛紛示警新冠肺炎可能衝擊獲利。營收格外倚重大陸的晶片類股賣壓格外沈重。

韓國、義大利與伊朗近日確診新冠肺炎案例激增，全球感染人數現已超過8萬人，死亡人數升高至逾2,700人。

INTL FCStone全球市場策略師艾巴西（Yousef Abbasi）表示，市場逐漸體認，新冠肺炎的影響將蔓延至大陸以外國家和2020年第一季。

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