新冠肺炎疫情持續擴大，全球經濟前景籠罩陰霾，費城半導體指數連續四個交易日下挫，較前次波段高點大跌近12％，意味著費半指數已進入修正。
費城半導體指數25日收盤重挫3.06％，創下2008全球金融危機以來最大四日跌幅，並較2月19日創下的波段高點大跌將近12％，指數或股價跌幅超過10％即被視為進入修正。
即便費半指數近日連連下探，但該指數過去12個月仍累計上漲27％。近幾年全球晶片需求陷入低迷，市場預期半導體產業不久後將會復甦，帶動費半指數不斷上攻，但強勁的漲勢也令投資人擔心，晶片類股更容易受到利空消息衝擊。
野村Instinet基於新冠肺炎恐打擊晶片需求和銷售，24日將輝達（Nvidia）的投資評等由「中立」下修至「減碼」，並將目標價由235美元下修至230美元。輝達股價25日收盤大跌4.11％，報262.05美元，對費半指數帶來沈重下壓。
野村Instinet分析師David Wong指出：「新冠肺炎疫情對半導體產業的衝擊在近幾周逐漸加劇，公司將輝達的繪圖晶片和任天堂Switch晶片視為非必需消費品，肺炎對經濟的影響可能危及多數電子終端產品的需求。」
Wong表示，輝達的遊戲晶片業務占整體營收比重過半，且對手超微（AMD）在繪圖晶片市場的競爭日益加劇。
此外，美銀美林預期肺炎疫情將影響美光（Micron）晶片銷售，25日下修美光股票投資評等，由「買進」一口氣調降至「遜於大盤」，目標價訂為50美元。
美銀美林分析師Simon Woo指出，調查顯示，美光3月，甚至第二季可能面臨砍單。
野村Instinet同時下修2020年全球晶片產業銷售預測，由4,370億美元降至4,290億美元，意味著營收成長率由6％減至4％。
(工商 )
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