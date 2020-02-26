給所有媽祖的囝仔，我們今年，就跟媽祖請個假吧，一起來阻止新冠肺炎的擴散。（摘自YouTube:張修修的不正常人生 Shosho's Abnormal Life）

近期因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，年度盛事「媽祖遶境」爭議不斷。到底要不要繼續辦？各界說法紛紜，對於疫情來說，大型活動能延期就應盡量延後，但對於虔誠的媽祖信眾來說，則面臨了心靈與現實上的抉擇。去年參加人生首次遶境活動的《張修修》表示，活動恐藏3大染病風險，呼籲所有的「媽祖囝仔」今年能夠「請假一次」。

YouTuber《張修修》昨（25日）在影片中分享說，他能理解想參與媽祖遶境的香客在想什麼，因為去年他剛完成人生首次的「大甲媽祖遶境」，可說是獲益良多。但他表示就是因為經歷過，更需要向還在猶豫是否要參加這項年度盛事的大家呼籲，今年就向媽祖請一次假吧。

張修修指出，媽祖遶境並不像一般大眾所認為的一樣，只是個健康的休閒活動，真的走完全程，疲累程度可稱作是極限運動。其中就蘊藏了3個可能染上肺炎的風險，希望能讓大家再想一想。

●媽祖遶境真的會很累

張修修指出，媽祖遶境並不像一般大眾所認為的一樣，只是個健康的休閒活動，真的走完全程，疲累程度可稱作是極限運動。（摘自YouTube:張修修的不正常人生 Shosho's Abnormal Life）

張修修分享，扛轎的人走得速度飛快，對女生還來說可能還要加小跑步才能跟上。而駐駕和起駕的時間間隔也非常短，他形容「好像媽祖都不用睡覺似的」，但確實，「祂真的不用睡覺！」且扛轎人力會不停輪換。張修修說，他自己跟轎大概過了3天後，已經累到吃不下東西，只能坐在路邊休息，「還把肚子裡東西都給吐出來」。

張修修認為，跟轎真的會搞到身心俱疲，而人在最累的時候免疫力肯定很虛弱，此時就給了新型冠狀病毒很合適的傳播機會。

●遶境途中居無定所

別以為宮廟提供的香客大樓多棒，環境不但人滿為患，他更看到，一群人擠在宮廟的小角落。（摘自YouTube:張修修的不正常人生 Shosho's Abnormal Life）

張修修說，別以為宮廟提供的香客大樓多棒，環境不但人滿為患，他更看到，一群人擠在宮廟的小角落，「只要不被踩到就好」。有些人更直接在路邊騎樓舖上報紙就寢，整體環境將當差。同時，和一群不特定的人共處一室，染上各種疾病的風險就會大增。

●飲食複雜難躲飛沫

遶境時，宮廟通常都是提供大鍋菜，在多人取用的過程中，很難避免到飛沫傳染（摘自YouTube:張修修的不正常人生 Shosho's Abnormal Life）

張修修提到，參與媽祖遶境最大特點，就是「不用花半毛錢買吃的」，在行進的過程中，熱情的店家和人群都會不斷遞給香客們食物、茶水，但可怕的是，宮廟通常都是提供大鍋菜，在多人取用的過程中，很難避免到飛沫傳染，而多人用過的桌椅設備，也都有潛在染病的機率。

張修修認為，綜合3點遶境潛在風險，在活動結束後很有可能會造成一股「疫情的大爆發」，如果因為參加活動而讓疫情快速蔓延，實在很可惜。張修修說，「有參加過媽祖遶境的都知道，我們都稱自己是媽祖的囡仔，媽祖就像媽媽一樣，默默守護著我們，既然這樣，祂絕不會想看到疫情在台灣爆發，讓祂自己的小孩受苦受難。」

張修修決定，今年不參加媽祖遶境，改用「吃素一個月」慶祝。（摘自YouTube:張修修的不正常人生 Shosho's Abnormal Life）

所以張修修決定，今年不參加媽祖遶境，改用「吃素一個月」慶祝，同時也呼籲所有人，一同向媽祖娘娘「請個假吧」！

(中時電子報)