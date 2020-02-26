20200226中天新聞 顏清標：「媽祖遶境」說停辦就遵守 內政部不敢擋？

新冠肺炎疫情期間，大甲鎮瀾宮媽祖遶不遶境引發爭議，謝震武今（26日）在節目中更引述前太陽花成員「妖西」劉敬文言論，直指政府遲遲不敢禁遶境的原因，講白一點就是「誰敢得罪這麼多的信眾」。

謝震武今晚在政論節目中談到大甲媽祖遶境爭議，引述妖西文章，「他的意思就是說好啦，大家都很明白，為什麼禁醫事人員(出國)可以禁得這麼阿莎力，這個就不敢，某種程度就是政治因素也在裡面。」接著謝震武更直言，講白一點就是誰敢得罪這麼多信眾。

對此，民進黨台北市議員王世堅認同政府要扮黑臉、當壞人，因為大甲媽祖出巡不是3、50人、3、5千人，而是3、50萬人，這當中只要有1、2人帶原，那種傳播感染是幾何級數的增加，「所以我認為政府此時此刻應該要負起責任，明確跟民眾表達，展示公權力，而且現在民氣可用。」

王世堅講到一半還不忘再酸台北市長柯文哲一把，表示大家最近很多人都在揶揄衛福部長陳時中，但因為民主社會對於少數人不同看法都尊重，「順時中、逆時中都OK，只要不像柯文哲那樣的走鐘，只要不是走鐘就OK。」一席話引發全場爆笑。

(中時電子報)