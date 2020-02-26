大陸各地自2月10日起，開始啟動春節後企業復工，但是還困在家鄉的員工卻因交通、封城等各種因素而難以返回工作地點。為盡快讓工人返回崗位，廣東、浙江、福建等地多地紛紛開啟搶人大戰，「土豪」操作頻頻上演。除加錢、發口罩之外，外加包車、包機、包高鐵，甚至派出醫護人員全程陪同，手筆之大令人咋舌。

據《中新社》報導，企業復工不只是中共中央的政策，也是停工一個月後的各企業不得不加速進行、攸關企業存亡的事情。但受疫情影響，如何讓外地員工盡快返崗是最大難題。大陸交通部上周統計，農民工返程約8000萬人次，到2月底將要返程約1.2億人次，3月以後返程約1億多人次。

江蘇無錫包機到新疆接員工復工，包機抵達無錫蘇南碩放國際機場後，再乘坐包車至企業的免費宿舍，做好防護、隔離之後，按各項防疫要求上崗。（圖／新華社）

報導說，為接外地員工盡快返崗復工，多地紛紛開啟搶人大戰，「土豪」操作頻頻上演。例如浙江嘉善縣政府和企業就共同包機，用一架包機到四川免費載回154名返崗員工。浙江湖州吳興區也採取政府臨時包機方式，從雲南昆明將180員工載至上海，再以7輛大巴士接駁至吳興。

福建省福州市亦大手筆協助企業復工，除針對雲南、貴州、甘肅等外省員工開通復工返崗的包機、包高鐵專列，凡是返回福州復工的企業員工一律免費。另外還有安全上崗升級版，安徽省阜陽市開通「送您上崗」阜陽至寧波免費高鐵專列，近600名務工人員通過綠色通道進站乘車，列車隨車配備來自寧波的4名醫護人員。

企業復工復產必須依照官方規定程序與防疫要求，圖中廣西貴港企業的工人在上班前進行例行體溫檢測。（圖／新華社）

除了上述方式，有些地區則直接發「復工紅包」。廣東省中山市對積極復工復產且落實好疫情防控措施企業，或是現階段政策重點企業，在月底前復工就每人發300元人民幣紅包。浙江省義烏市對復工復產員工提供補助與免費食宿，或補貼交通費用。此外，為企業介紹新人則提供多種補助與獎勵金。

由於企業掀起搶人大戰，員工的薪資自然水漲船高。調查報告指出，2020年春節後，企業支付平均月薪為6420元人民幣，同比增長5.79%。製造業普通工人崗位企業支付月薪為5197元，比去年同期增長9.78%，略高於2019年春節後7.28%的漲幅。

報導說，在新冠疫情期間，很多反應買不到口罩，或是要長時間等候。但是到企業復工時，這個問題自然解決，因為大陸中央政府規定企業一定要做好防疫措施才准復工。在此之前企業已預備大量口罩作為復工之用。許多網友在網上拿到自已復工時領到的新口罩，「讓你感覺瞬間變得富有」。更有網友「炫富」說，「開工第一天發3個口罩，第三天發了5個，第五天7個，到今天居然發了40個，這樣下去怕不是要發財？」

(中時電子報)