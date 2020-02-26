新冠肺炎疫情擴散，義大利國內也瀕臨失控，單日就增加近百確診，政府對北部12個城市封城後，引起了義國民眾仇華情節，甚至衍生為暴力行為，近日傳出多起亞洲人遭攻擊、歧視案例，米蘭台商會長賴天福也建議在義台僑們盡量減少出門。

根據《中央社》報導，義媒「今日薩勒諾」（Salerno Today）今天(26日)指出，一名大陸女子搭火車從薩勒諾（Salerno）到拿坡里（Napoli）的途中，遭到一名50歲當地男子大聲辱罵「有病毒」還動手攻擊，義籍男友為保護女友不幸掛彩，女子趕緊拿出防狼噴霧劑反擊才阻止對方。

另一家義媒「開放」（Open）也以「目前在義大利身為華人是惡夢」為題報導，指出一名陸籍商人24日在維成薩（Vicenza）走進咖啡店換錢時，竟被服務生大吼「你有病毒不能入內」，另一名乘客隨即拿起酒瓶砸向陸商頭部，造成陸商當場倒地，血流不止。陸商妻子得知後相當憤慨，報案後揚言不論花多少錢，都要告死對方。

義大利其他城市也發生了許多仇華暴力事件，例如2名義大利青少年圍毆一名大陸年長者；陸女在冰淇淋店遭義大利中年夫婦痛毆還嗆「帶著病毒滾出城」；陸籍女服務生遭外籍移工辱罵憤而反駁，竟被當場圍毆案件。

此外，還有台僑進餐廳就座後，隔桌的義大利人當場要求換座位、菲律賓人被誤認成大陸人而被毆打事件層出不窮。有台灣留學生不滿表示，目前大陸人與台灣人在義大利境內感染數為零，且當地人完全沒有戴口罩的習慣，「應該害怕的是我們」。

(中時電子報)