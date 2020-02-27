來自大陸的郎朗是享譽國際的天才鋼琴家，從小就學鋼琴的郎朗，以精湛琴藝彈出自己的精彩人生，不過感情世界一向神秘的郎朗，卻在去年無預警閃婚，他娶的美嬌娘則同樣是鋼琴家出身的小12歲德韓混血美女吉娜愛麗絲（Gina Alice），新婚的郎朗和嫩妻互動超甜，不過這段異國婚姻也難免有差異之處，原來是兩人對「辣」的接受度不同，讓郎朗直呼：「完了」。

感情神秘郎朗 一宣布就是結婚喜訊

37歲的郎朗3歲開始接觸鋼琴，5歲時第一次公開獨奏，郎朗11歲就在國際比賽受到矚目，26歲時登上北京奧運開幕式獨奏表演，郎朗以精湛琴藝彈出自己的精彩人生，還曾被選為將改變世界的二十位年輕人之一，不過感情世界一向神秘的郎朗，卻在去年無預警閃婚，他甜蜜在微博宣告：「我找到我的愛麗絲啦！她是吉娜 愛麗絲」。

吉娜愛麗絲不只是混血美女，她也是一位鋼琴家。（圖／取材自郎朗微博）

而這位「郎太太」則是鋼琴家出身，比郎朗小12歲的德韓混血美女吉娜愛麗絲，她畢業於漢堡音樂戲劇學院，精通德語、英文、法語和中文，多才多藝的吉娜還擁一雙圓滾滾大眼睛和精緻五官，高顏值讓外界超驚艷。

吉娜美如芭比 郎朗狂讚妻超甜蜜

升格人夫的郎朗婚後不時在網上放閃，小倆口更登上陸綜《幸福三重奏》曝光新婚生活，郎朗和吉娜在節目中狂親，互動散發滿滿粉紅泡泡，無論老婆穿上中國風的旗袍，還是充滿異國風的德國傳統服飾，都電暈郎朗，尤其是吉娜換上訂製的粉色旗袍時，她輕鬆駕馭旗袍收腰設計，讓傲人的上圍、纖細蠻腰和翹臀的S曲線，更加一覽無遺，就連吉娜穿德國傳統服飾，更是獲得郎朗狂讚「太性感了」。

吉娜愛麗絲穿旗袍（圖右）和德國傳統服飾（圖左）都絕美，舉手投足電暈郎朗。（圖／取材自騰訊視頻幸福三重奏微博）

夫妻難逃生活差異 為「辣」傷腦筋

新婚的郎朗和吉娜日子過得雖甜蜜，但郎朗也曾透露兩人飲食習慣的差異，原來是郎朗不吃辣，吉娜愛麗絲則是無辣不歡，有次郎朗被問到夫妻平時吃飯實況，他則直呼：「她加辣椒醬就完了，她到處帶辣椒醬」，原來是吉娜愛麗絲不論是吃海鮮、蔬菜都加辣椒醬，她還笑說：「什麼都能拌」，還分享西瓜拌辣椒，此話一出還讓郎朗露出不敢置信表情。

被問到夫妻平時的吃飯實況，郎朗直呼：「她加辣椒醬就完了」。（圖／取材自騰訊視頻幸福三重奏微博）

郎朗和吉娜以新婚的超甜互動擁高人氣，小倆口沒有相差12歲的隔閡，而當時新婚半年的郎朗接受陸媒專訪時，還表示，兩人到目前沒吵過架，也透露：「稍微不太一樣的，就是她的性格比較慢，我的性格比較急」，不過郎朗強調，夫妻實際互動其實都很融洽「如果都是急性子或者都是慢性子，那就在家裡會比較難受」，讓外界期待超甜蜜的小倆口有一天宣布好消息，期待早日看到「小郎朗」、「小吉娜」。

(中時電子報)