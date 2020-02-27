防疫便利貼2 》有這4徵兆才是社區傳播 11:002020/02/27 中時電子報 何立雯 、 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣目前雖社區有零星感染，但尚未達社區傳播標準。(中時電子報/製圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 社區傳播的特性為「在社區中走動都會被感染」，因此出現社區傳播時，應會有這四大徵兆：確診案例找不到感染源、本地感染的案例超過境外移入感染的案例、出現持續的傳播鍊以及有廣泛發生的群聚感染案件。綜合上述四點來看，台灣目前正在檢視第一個徵兆，其餘三個在台灣尚不存在，因此台灣並未進入「社區傳播」。 防疫便利貼1 》其實你不用一直戴口罩 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #社區傳播 #台灣 #徵兆 #感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 美疾管局不建議搭郵輪到亞洲 仍將台灣列為社區傳播地區 06:562020/02/22 國際 美再提台灣社區傳播 817氣噗噗 17:432020/02/22 政治 蘇益仁批 別再爭論感染源了 01:582020/02/24 政治要聞 社論／陳時中柯文哲，到底誰打臉誰 04:102020/02/24 時論廣場 模擬社區感染 侯友宜超前部署 12:182020/02/24 生活 日專家會議指新冠肺炎疫情發展接下來2周內是關鍵 21:072020/02/24 國際 美仍列台灣社區傳播 伊朗義大利一級警示 21:122020/02/24 政治 短評／勇敢上學去！ 04:102020/02/25 時論廣場 考驗才開始 下月須防社區傳播 04:092020/02/26 焦點新聞 防疫考驗才開始 蘇益仁籲政府超前部署 社區傳播 3月現高峰 00:482020/02/26 生活新聞 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 SARS倖存者撿回一命 飽受「後遺症」之苦生不如死 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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