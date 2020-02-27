社區傳播的特性為「在社區中走動都會被感染」，因此出現社區傳播時，應會有這四大徵兆：確診案例找不到感染源、本地感染的案例超過境外移入感染的案例、出現持續的傳播鍊以及有廣泛發生的群聚感染案件。綜合上述四點來看，台灣目前正在檢視第一個徵兆，其餘三個在台灣尚不存在，因此台灣並未進入「社區傳播」。

(中時電子報)