為了防止南韓大邱新冠疫情惡化，大邱市採取「最大程度封鎖」，雖然總統文在寅強調此舉並非封城，然而這種類似武漢封城的措施隨即引來反彈；對此，《華盛頓郵報》指出，雖然南韓無力阻止疫情迅速蔓延，但很明顯對於大陸獨裁政權制定的策略，絕非強調民主與讓政界大鳴大放的韓國的菜。

韓國破千例確診病例有500多例集中在大邱，200多例出現在鄰近大邱的慶尚北道。全國至今12例死亡，10例發生在大邱或慶尚北道。但對於「最大程度封鎖」，國立首爾大學（Seoul National University）醫學系教授崔銀花（Choi Eun-hwa, 譯音）表示，對大邱市民實施某種旅行限制或許有助控制疫情，但絕對不可能這麼做，「南韓政府不能那樣限制，因為會引發極大反彈」。

人道主義實踐醫師協會（Association of Physicians for Humanism）一名醫師表示，孤立一個社區並實施類似武漢的監控並不民主，還有可能弄巧成拙。

至於解決之道，醫療專家25日敦促文在寅把防疫策略從「圍堵」轉為「減災」（mitigation），也就是降低疫情延燒帶來的負面衝擊，並把重點放在提高病床供應方面。日本現在的防疫也已轉朝這方面進行。

(中時電子報)