你是不是也有過 ，突然覺得不舒服、想要嘔吐，還出現拉肚子的現象？廁所跑了好幾趟，除了水瀉的不適，還伴隨一陣一陣的腹痛襲來，是吃了什麼不新鮮的東西，吃壞了肚子嗎？

臨床上常見的腹瀉，10個病患中有7～8個會是突發性的急性腸胃炎，但若是長期腹瀉且大便有血，甚至造成體重下降、貧血，就可能是大腸癌。

可能性1：急性腸胃炎

針對一般人常遇到的腹瀉症狀，書田診所家庭醫學科主治醫師林兆啟指出，幾乎10個病患中有7～8個是突發性的急性腸胃炎，主要症狀包括單純腹瀉或是上吐下瀉，並且伴隨著忽有時無的陣陣腹痛，可能是病毒所引起的，也可能是食用了遭細菌污染的食物所導致，即所謂的食物中毒。

通常醫師不會馬上開立止瀉藥物，而是給予患者整腸或脹氣的藥物，讓腸子蠕動的速度慢些。若是馬上予以止瀉，可能反而會造成髒東西滯留於腸道中，甚至拖長了病程。

至於嚴重的急性腹瀉症狀，指的是1天之內水瀉4次以上，而且持續腹瀉超過3天，病人會覺得唇乾舌燥，或有輕微脫水現象比較需要擔心的是老人與孩童的嚴重腹瀉，若是水瀉且次數頻繁，就要小心患者可能會有大量脫水現象，甚至會因而休克，危及性命，應速就醫，並視情況打點滴補充流失的水分、電解質。

可能性2：慢性腹瀉

若是經常腹瀉，持續超過30天以上，就稱為慢性腹瀉。像是與情緒壓力有關的大腸激躁症，經常是一吃完東西就會需要如廁解便，但主要是軟便而不會是嚴重的水瀉或血便有些人喝了牛奶就會腹瀉，是因為乳糖不耐所致，也有人吃了過敏性的食物而腹瀉，只要避開過敏原即可有效改善；此外，為了減肥而經常食用瀉藥或誤食瀉藥，又或者是因便秘而長期吃軟便的藥物，也可能造成腹瀉。

可能性3：細菌感染

平常的急性腹瀉並不需要特別去做檢查，若是多人同時出現的食物中毒現象，或懷疑是細菌性感染，才會針對糞便做細菌培養或者是孩童有嚴重腹瀉現象時，也會檢查是否為輪狀病毒或細菌感染所致。

要是除了腸胃炎的症狀之外，還伴隨著發高燒、大便有黏液或是有便血現象，就可能是細菌性感染所致，或其他嚴重疾病所造成的此外，如霍亂、瘧疾等嚴重的細菌性法定傳染病也會出現嚴重腹瀉，但目前台灣已少見這類病症。

可能性4：癌症或慢性病

若是長期腹瀉且大便有血，甚至造成體重下降、貧血，有可能是克隆氏病或潰瘍性大腸炎等大腸發炎的病症，或甚至可能是大腸癌，最好做個大腸鏡的檢查，以進一步確認。

此外，甲狀腺機能亢進、腎上腺功能不全或糖尿病患等慢性疾病患者，也可能有長期腹瀉現象，就診科別以新陳代謝科為主。

可能性5：愛滋病

有些罹患愛滋病的患者，由於免疫力太弱，容易受到各種細菌、病毒、黴菌等病源體感染，也經常會有腹瀉現象。

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(中時電子報)